Максим Сушинский: "Возвращение Пивцакина было приоритетной задачей "Авангарда"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский отметил, что для команды важно наличие в составе омских хоккеистов, поэтому возвращение защитника Никиты Пивцакина было приоритетной задачей для клуба. "Авангард" выменял игрока у "Металлурга" в обмен на права на форварда Павла Варфоломеева.

- Никита Пивцакин - наш воспитанник, омским болельщикам он хорошо знаком и в дополнительном представлении не нуждается, - цитирует официальный сайт клуба Сушинского. - Это мобильный защитник, который надежен и самоотвержен в обороне, а также может быстро включиться в атаку, поддержать розыгрыш шайбы. Одной из важных целей "Авангарда" является наличие в составе своих, омских хоккеистов, играющих за родной город. Возвращение Пивцакина было приоритетной задачей, которую нам удалось решить путем обмена. Добро пожаловать домой, Никита!