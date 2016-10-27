Максим Пестушко: "С приходом Канарейкина игроки "Авангарда" раскрепостились"

Нападающий "Авангарда" Максим Пестушко отметил, что игроки команды стали действовать более раскованно после прихода нового тренерского штаба во главе с Федором Канарейкиным. По словам лучшего бомбардира омского клуба в нынешнем сезоне, раньше партнеры по команде были более зажаты и не могли показать свой лучший хоккей.

- Первое, что сразу бросается в глаза, – поменялась атмосфера в команде, - приводит официальный сайт КХЛ слова Пестушко. - Многие до этого были зажаты и не могли показать свою игру, свой максимум. А с приходом нового тренерского штаба команда раскрепостилась.

Если сравнивать Знарка, Канарейкина и Крикунова, то все трое явно не демократы. Знарок и Канарейкин в большей степени чувствуют, когда можно немного закрутить гайки, а когда нужно их ослабить. Хотя Крикунов в этом плане с годами тоже поменялся, стал более демократичным.

Помимо "Авангарда" в своей профессиональной карьере Пестушко выступал за московское "Динамо" и "Нефтехимик".