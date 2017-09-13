Максим Казаков о матче с "Йокеритом": "Чтобы побеждать, надо забивать"

Нападающий "Адмирала" Максим Казаков после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (0:1 ОТ) отметил, что в сегодняшней встрече "морякам" не хватило везения. Форвард также добавил, что у дальневосточников проблема с реализацией моментов.

– Проиграли игру, что тут скажешь, – цитирует клубная пресс-служба Казакова. – Шансы были как у нас, так и у соперника. В овертайме "Йокериту" немного повезло. Был у меня в овертайме момент, бросил, но не забил, а в следующей атаке они бросили и забили. Играли неплохо, не пропустили в основное время, но чтобы выиграть – надо забивать. Да, мы много пропускали, много удалялись, сейчас с этим получше, но все равно также мало забиваем. С нулем голов за игру невозможно победить.