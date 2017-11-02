Максим Цыплаков: "После 10 матчей в КХЛ стал уверенней играть"

Нападающий "Спартака" и молодежной сборной России Максим Цыплаков, который получил вызов на матчи суперсерии в Канаде, отметил, что ему не хотелось бы возвращаться в ВХЛ. Форвард также добавил, что он стал уверенней играть после 10 матчей в КХЛ.

– После дебюта в КХЛ в этом сезоне наверняка уверены в своих силах?

– Да. После 10 матчей стал увереннее играть, и мне больше начали доверять.

– В НХЛ после этого рубежа оставляют на весь сезон. В Высшую лигу уже не вернут?

– Не хотелось бы. Поэтому стараюсь и доказываю.

– Спартаковская молодежка в последние годы – в лидерах МХЛ. Получается, переносите с партнерами победные традиции на основу?

– Точно, подцепили (смеется). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что суперсерия между россиянами и сборными канадских юниорских лиг будет состоять из шести матчей, которые пройдут с 6 по 16 ноября в Канаде. Хоккеисты проведут по два матча со сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

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