"Магнитка" взяла реванш у "Авангарда"

Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Авангард" (4:2). Дубль в составе хозяев оформил нападающий Данис Зарипов.

Форвард "Магнитки" Сергей Мозякин установил рекорд по числу заброшенных шайб в одном сезоне КХЛ (37). Ранее это достижение принадлежало экс-форварду "Йокерита" Стиву Мозесу, который в сезоне-2014/15 стал автором 36 шайб в регулярном чемпионате.

Напомним, что днем ранее омичи в Магнитогорске обыграли команду Ильи Воробьева со счетом 5:3.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Мозякин - 37 (Зарипов, Береглазов), 14:12 - 1:0. Михеев - 9 (Фурх, Медведев), 23:51 - 1:1. Зарипов - 15 (Мозякин, Коварж), 33:35 - 2:1. Зарипов - 16 (бол., Коварж, Береглазов), 57:31 - 3:1. Осала - 12 (мен., п.в.), 58:42 - 4:1. Лемтюгов - 18 (бол., Мартынов, Медведев), 59:51 - 4:2.

Вратари: Кошечкин - Фурх (57:57 - 58:42, 59:39).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 46 (17+16+13) - 28 (9+10+9).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

19 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".