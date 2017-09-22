"Магнитка" проиграла "Салавату Юлаеву", потерпев четвертое поражение подряд

"Салават Юлаев" в гостях победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами в составе гостей отметились Захар Арзамасцев, Евгений Бодров, Филип Ларсен и Вячеслав Солодухин. За хозяев отличились Никита Пивцакин, Сергей Терещенко и Томаш Филиппи.

Отметим, что это поражение стало для "Магнитки" четвертым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Арзамасцев - 1 (Умарк, Хартикайнен), 4:18 - 0:1. Бодров - 2 (Лисин, Логинов), 13:57 - 0:2. Ларсен - 8 (бол., Умарк), 21:15 - 0:3. Пивцакин - 2 (Бирюков), 31:47 - 1:3. Терещенко - 1 (Филиппи, Осала), 33:00 - 2:3. Филиппи - 4 (Платонов, Бирюков), 50:08 - 3:3. Солодухин - 3 (Майоров, Кемппайнен), 50:33 - 3:4.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 21:15, Кошечкин, 57:28, Самсонов, 57:58, 59:09) - Скривенс.

Штраф: 16 - 34.

Броски: 32 (8+12+12) - 29 (11+10+8).

Судьи: Раводин, Сидоренко.

22 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".