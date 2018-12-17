"Магнитка" победила "Торпедо"

"Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло магнитогорскому "Металлургу" (2:3).
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Веряев - 4 (Боди, Смолин), 7:37 - 1:0. Эллисон - 13 (бол., Береглазов, Расмуссен), 13:34 - 1:1. Шор - 3 (Булирж), 37:28 - 1:2. Расмуссен - 9, 41:28 - 1:3. Кейлоф - 12 (бол., Боди, Веряев), 59:10 - 2:3.
Вратари: Галимов (56:27 - 59:10, 59:17) - Кошечкин.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 32 (11+10+11) - 26 (14+9+3).
Судьи: Ансонс, Одиньш.
17 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
Дополнительная информация
Загрузка...