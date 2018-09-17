"Магнитка" на выезде обыграла "Сочи"

"Металлург" в гостях обыграл "Сочи" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Деннис Расмуссен и Роман Любимов.

У "Сочи" гол в активе Эрика О'Делла. "Металлург" набрал 10 очков и занимает третье место в Восточной конференции. Их соперники на седьмом месте на Западе - семь очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: О`Делл - 2 (мен.), 26:39 - 1:0. Расмуссен - 2 (Мозякин, Кулемин), 43:25 - 1:1. Любимов - 3 (Язьков), 50:28 - 1:2.

Вратари: Барулин (58:10) - Загидулин.

Штраф: 2 - 2.

Броски: 26 (10+9+7) - 37 (5+16+16).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

17 сентября. Сочи. ДС "Большой".

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