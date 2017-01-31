21:55 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Магнитка" досрочно стала победителем Восточной конференции

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Поражение "Ак Барса" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (2:8) досрочно сделало магнитогорский "Металлург" победителем Восточной конференции. В активе казанской команды после 56 встреч осталось 103 очка, в то время как "Магнитка" имеет 117 очков за 4 тура до окончания регулярки.

Таким образом, коллектив под руководством Ильи Воробьева получит преимущество своего льда во всех сериях плей-офф, за исключением финала.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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spetrov

Судя по последнему матчу с ЦСКА, и до финала опять дойдет.

22:06

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