"Магнитка" досрочно стала победителем Восточной конференции

Поражение "Ак Барса" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика" (2:8) досрочно сделало магнитогорский "Металлург" победителем Восточной конференции. В активе казанской команды после 56 встреч осталось 103 очка, в то время как "Магнитка" имеет 117 очков за 4 тура до окончания регулярки.

Таким образом, коллектив под руководством Ильи Воробьева получит преимущество своего льда во всех сериях плей-офф, за исключением финала.