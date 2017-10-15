"Локомотив" вырвал победу у "Северстали" в матче с 11 голами

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" обыграл "Северсталь" со счетом 6:5 в серии буллитов. Отметим, что по ходу встречи хозяева вели со счетом 3:0, но упустили преимущество, хотя нанесли почти в два раза больше бросков по воротам, чем соперник.

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Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Северсталь" (Череповец) – 6:5 Б (3:0, 2:4, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Картаев – 5 (Коледов, Рафиков), 11:08 – 1:0. Любушкин – 1 (Аверин), 13:38 – 2:0. Коршков – 4 (Рафиков, Полунин), 14:12 – 3:0. Вовченко – 7 (Земченко), 30:20 – 3:1. Щербина – 1 (Васильев, Рыбин), 30:54 – 3:2. Контиола – 6 (Накладал, Мосалев), 31:49 – 4:2. Карлин – 2 (Рыбин), 32:18 – 4:3. Аверин – 1 (Апальков, Картаев), 36:56 – 5:3. Васильев – 2 (бол., Кагарлицкий, Бумагин), 37:41 – 5:4. Васильев – 3 (Евсеенков, Бумагин), 48:11 – 5:5.

Победный буллит: Кронвалль.

Вратари: Мурыгин (Судницин, 32:18) – Артамкин.

Штраф: 4 – 6.

Броски: 49 (15+12+18+4) – 26 (7+13+4+2).

Судьи: Гусев, Овчинников.

15 октября. Ярославль. УКРК "Арена 2000".