"Локомотив" прервал победную серию "Авангарда"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" в овертайме обыграл "Авангард" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Егор Коршков. Железнодорожники прервали 3-матчевую победную серию "Авангарда".

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Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск) – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кучерявенко – 2 (бол., Густафссон, Кутейкин), 20:19 – 0:1. Кронвалль – 1 (бол., Козун), 35:49 – 1:1. Херсли – 1 (бол., Козун, Локтионов), 46:43 – 2:1. Пережогин – 2 (Густафссон, Кутейкин), 58:22 – 2:2. Коршков – 1, 63:18 – 3:2.

Вратари: Судницин – Фурх (58:12 – 58:22).

Штраф: 18 – 10.

Броски: 33 (7+12+11+3) – 21 (3+9+6+3).

Судьи: Ансонс, Наумов.

31 августа. Ярославль. УКРК "Арена 2000".