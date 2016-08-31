21:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Локомотив" прервал победную серию "Авангарда"

0
0
0

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Локомотив" в овертайме обыграл "Авангард" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Егор Коршков. Железнодорожники прервали 3-матчевую победную серию "Авангарда".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Авангард" (Омск) – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Кучерявенко – 2 (бол., Густафссон, Кутейкин), 20:19 – 0:1. Кронвалль – 1 (бол., Козун), 35:49 – 1:1. Херсли – 1 (бол., Козун, Локтионов), 46:43 – 2:1. Пережогин – 2 (Густафссон, Кутейкин), 58:22 – 2:2. Коршков – 1, 63:18 – 3:2.

Вратари: Судницин – Фурх (58:12 – 58:22).

Штраф: 18 – 10.

Броски: 33 (7+12+11+3) – 21 (3+9+6+3).

Судьи: Ансонс, Наумов.

31 августа. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0


Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ