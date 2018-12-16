"Локомотив" подписал просмотровый контракт с Евгением Коротковым

"Локомотив" заключил просмотровое соглашение с форвардом Евгением Коротковым, сообщает официальный твиттер ярославского клуба.

Коротков является воспитанником московского "Спартака". В КХЛ известен по выступлениям за "Амур", "Салават Юлаев", ЦСКА и "Нефтехимик". В текущем сезоне он играл за череповецкую "Северсталь", откуда ушел неделю назад. В составе "сталеваров" Коротков сыграл 14 матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и отдал три результативные передачи.

Всего в КХЛ форвард провел 394 встречи, в которых набрал 70 (21+49) очков по системе "гол+пас".