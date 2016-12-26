"Локомотив" по буллитам обыграл ЦСКА

"Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА – 3:2 Б. В основное время поединка гости дважды выходили вперед благодаря шайбам Артема Ильенко и Брэндона Козуна, армейцы отыгрывались за счет голов Андрея Ермакова и Максима Мамина.

Решающий буллит на счету Андрея Локтионова.

"Локомотив" прервал серию ЦСКА из шести побед кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ильенко - 1 (Кадейкин, Локтионов), 33:37 - 0:1. Ермаков - 1 (Киселевич, Петров), 36:24 - 1:1. Козун - 15 (Контиола), 37:44 - 1:2. Мамин - 8 (Основин, Науменков), 56:38 - 2:2.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Фаст - Судницин.

Штраф: 12 - 33.

Броски: 33 (16+12+4+1) - 29 (16+8+3+2).

Судьи: Гофман, Одиньш.

26 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.