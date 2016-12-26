"Локомотив" по буллитам обыграл ЦСКА

"Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА – 3:2 Б. В основное время поединка гости дважды выходили вперед благодаря шайбам Артема Ильенко и Брэндона Козуна, армейцы отыгрывались за счет голов Андрея Ермакова и Максима Мамина.
Решающий буллит на счету Андрея Локтионова.
"Локомотив" прервал серию ЦСКА из шести побед кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Ильенко - 1 (Кадейкин, Локтионов), 33:37 - 0:1. Ермаков - 1 (Киселевич, Петров), 36:24 - 1:1. Козун - 15 (Контиола), 37:44 - 1:2. Мамин - 8 (Основин, Науменков), 56:38 - 2:2.
Победный буллит: Локтионов.
Вратари: Фаст - Судницин.
Штраф: 12 - 33.
Броски: 33 (16+12+4+1) - 29 (16+8+3+2).
Судьи: Гофман, Одиньш.
26 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
bond1951
не лучше своего воротчика наигрывать молодого чем платить 0
23:28 26 декабря
bond1951
фаст в воротах поразка при булях полный 0
23:22 26 декабря
kongubin
Паровозик, вперёд! Вам - зелёный!
23:04 26 декабря
diskmen
А зачем эти буллиты вобще нужны.В плей-офф их небудет.ЦСКА пауза опять не пошла на пользу.Увы мы проиграли.
22:30 26 декабря
alexway.67
Непонятно чем занимаются игроки на тренировках. ЦСКА проиграл 6 буллитных серий из 7. Бьющие не могут ничего забить, вратари всё пропускают
22:24 26 декабря
poloskun
Для кого это представление? Что такого плохово вам люди сделали? Совсем обнаглели бездельники!
22:24 26 декабря