22:11 26 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Локомотив" по буллитам обыграл ЦСКА

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"Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ЦСКА – 3:2 Б. В основное время поединка гости дважды выходили вперед благодаря шайбам Артема Ильенко и Брэндона Козуна, армейцы отыгрывались за счет голов Андрея Ермакова и Максима Мамина.

Решающий буллит на счету Андрея Локтионова.

"Локомотив" прервал серию ЦСКА из шести побед кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ильенко - 1 (Кадейкин, Локтионов), 33:37 - 0:1. Ермаков - 1 (Киселевич, Петров), 36:24 - 1:1. Козун - 15 (Контиола), 37:44 - 1:2. Мамин - 8 (Основин, Науменков), 56:38 - 2:2.

Победный буллит: Локтионов.

Вратари: Фаст - Судницин.

Штраф: 12 - 33.

Броски: 33 (16+12+4+1) - 29 (16+8+3+2).

Судьи: Гофман, Одиньш.

26 декабря. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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bond1951

не лучше своего воротчика наигрывать молодого чем платить 0

23:28 26 декабря

bond1951

фаст в воротах поразка при булях полный 0

23:22 26 декабря

kongubin

Паровозик, вперёд! Вам - зелёный!

23:04 26 декабря

diskmen

А зачем эти буллиты вобще нужны.В плей-офф их небудет.ЦСКА пауза опять не пошла на пользу.Увы мы проиграли.

22:30 26 декабря

alexway.67

Непонятно чем занимаются игроки на тренировках. ЦСКА проиграл 6 буллитных серий из 7. Бьющие не могут ничего забить, вратари всё пропускают

22:24 26 декабря

poloskun

Для кого это представление? Что такого плохово вам люди сделали? Совсем обнаглели бездельники!

22:24 26 декабря

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