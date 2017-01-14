"Локомотив" одержал волевую победу над "Нефтехимиком"

"Локомотив" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Нефтехимик". В составе ярославцев 2 (1+1) очка набрал нападающий Брэндон Козун. Хозяева одержали третью победу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Столяров – 5 (бол., Лямин, Гюнге), 9:17 – 0:1. Кронвалль – 6 (Козун, Контиола), 30:13 – 1:1. Ильенко – 3 (Кадейкин), 47:07 – 2:1. Козун – 18 (Тальбо), 57:17 – 3:1.

Вратари: Мурыгин (19:58 – 20:00) – Кареев.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 52 (18+20+14) – 23 (6+9+8).

Судьи: Оленин, Щенев.

14 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".