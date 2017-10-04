"Локомотив" объявил о назначении Квартальнова главным тренером

Как и предполагал "СЭ", Дмитрий Квартальнов стал главным тренером "Локомотива". Детали контракта с 51-летним специалистом не разглашаются.

Вчера ярославский клуб объявил о расторжении соглашения с Алексеем Кудашовым по взаимному согласию сторон.



Напомним, предыдущим местом работы Квартального был ЦСКА. Он возглавлял команду с 2014 по 2017 год и вместе с ней три года подряд выигрывал регулярный чемпионат КХЛ , а в сезоне-2015/16 дошел до финала Кубка Гагарина.

Тренером "Локомотива" назначен Игорь Горбенко, который в период с 2011 по 2013 год возглавлял молодежную команду.

Рельсотрон возвращается. Заведет ли Квартальнов "Локомотив"?