Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:09 | Хоккей — КХЛ

"Локомотив" объявил о назначении Квартальнова главным тренером

3

Как и предполагал "СЭ", Дмитрий Квартальнов стал главным тренером "Локомотива". Детали контракта с 51-летним специалистом не разглашаются.

Вчера ярославский клуб объявил о расторжении соглашения с Алексеем Кудашовым по взаимному согласию сторон.

Напомним, предыдущим местом работы Квартального был ЦСКА. Он возглавлял команду с 2014 по 2017 год и вместе с ней три года подряд выигрывал регулярный чемпионат КХЛ , а в сезоне-2015/16 дошел до финала Кубка Гагарина.

Тренером "Локомотива" назначен Игорь Горбенко, который в период с 2011 по 2013 год возглавлял молодежную команду.

Рельсотрон возвращается. Заведет ли Квартальнов "Локомотив"?

Дополнительная информация

http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Dmitrij-Kvartalnov-glavnyj-trener-Lokomotiva-5830

3
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

anshnurof

Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь. Cовeтую вcем - http://tiny.ph/tUPw

11:27

Привет от дилетанта!

Щас. подтянет к себе Никитина, а в ЦСКА поставят Быкова и Захаркина.

10:47

Привет от дилетанта!

Ну вот, опять имеем команду деревянных солдат.

10:46