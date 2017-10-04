"Локомотив" объявил о назначении Квартальнова главным тренером

Как и предполагал "СЭ", Дмитрий Квартальнов стал главным тренером "Локомотива". Детали контракта с 51-летним специалистом не разглашаются.
Вчера ярославский клуб объявил о расторжении соглашения с Алексеем Кудашовым по взаимному согласию сторон.
Напомним, предыдущим местом работы Квартального был ЦСКА. Он возглавлял команду с 2014 по 2017 год и вместе с ней три года подряд выигрывал регулярный чемпионат КХЛ , а в сезоне-2015/16 дошел до финала Кубка Гагарина.
Тренером "Локомотива" назначен Игорь Горбенко, который в период с 2011 по 2013 год возглавлял молодежную команду.
Рельсотрон возвращается. Заведет ли Квартальнов "Локомотив"?
Официально:– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 4 октября 2017 г.
Новым главным тренером "Локомотива" назначен известный российский специалист Дмитрий Вячеславович Квартальнов. pic.twitter.com/1fdfQ0Dl68
Дополнительная информация
http://www.hclokomotiv.ru/article.asp?id=Dmitrij-Kvartalnov-glavnyj-trener-Lokomotiva-5830
anshnurof
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11:27
Привет от дилетанта!
Щас. подтянет к себе Никитина, а в ЦСКА поставят Быкова и Захаркина.
10:47
Привет от дилетанта!
Ну вот, опять имеем команду деревянных солдат.
10:46