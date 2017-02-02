"Локомотив" нанес "Медвешчаку" пятое поражение подряд

"Медвешчак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил "Локомотиву". Для хозяев это пятое поражение подряд. В составе ярославской команды 4 (2+2) очка набрал нападающий Брэндон Козун, на счету форварда Максима Тальбо 3 результативные передачи.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Локомотив" (Ярославль) – 4:7 (0:4, 2:2, 2:1)

Голы: Галимов – 4 (Пашнин), 1:19 – 0:1. Контиола – 18 (бол., Тальбо, Козун), 2:59 – 0:2. Осипов – 2 (бол., Контиола, Козун), 11:30 – 0:3. Рафиков – 1 (бол., Апальков, Кадейкин), 17:02 – 0:4. Любушкин – 3 (Галимов, Картаев), 22:08 – 0:5. Глумак – 7 (бол., Перкович, Катич), 25:03 – 1:5. Козун – 21 (Тальбо), 30:04 – 1:6. Воронин – 5 (Парлетт, Жиру), 31:19 – 2:6. Лессио – 11 (бол., Перкович, Смит), 44:35 – 3:6. Аркалов – 1, 50:57 – 4:6. Козун – 22 (п.в., Тальбо), 58:48 – 4:7.

Вратари: Гайдученко (Гарнетт, 20:00, 58:27 – 58:48) – Мурыгин (1:17 – 1:19Красоткин, 24:11).

Штраф: 79 – 8.

Броски: 34 (7+14+13) – 35 (12+12+11).

Судьи: Беляев, Овчинников.

2 февраля. Загреб. Dom Sportova.