"Локомотив" готов повторить предложение СКА Гаврикову

Как стало известно "СЭ", "Локомотив" готов повторить контрактное предложение со стороны СКА ограниченно свободному агенту Владиславу Гаврикову. 21-летний защитник, напомним, получил травму в ходе чемпионата мира-2017. При этом "Коламбус", который выбрал его в шестом раунде драфта-2015 под общим 159-м номером, прилагает всяческие усилия, чтобы перевезти Гаврикова за океан. Но он пока не планирует перебираться в НХЛ.

В текущем сезоне на счету Гаврикова 7 (3+4) очков в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+8" и 5 (1+4) очков в 15 играх плей-офф при "+5". На ЧМ-2017 он провел 9 матчей, отметившись 2 (1+1) результативными баллами при "+9". (Игорь ЕРОНКО)