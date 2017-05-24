Лаюнен проведет следующий сезон в "Спартаке". ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Лаюнен проведет следующий сезон в "Спартаке"

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"Спартак" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Вилле Лаюненом. Соглашение с 29-летним финским хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем чемпионате Лаюнен выступал за "Йокерит", в составе которого провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (10+6) очков. В четырех матчах Кубка Гагарина он забросил две шайбы. Всего в лиге он провел 200 матчей, в которых набрал 75 (26+49) очков при показателе полезности "-15".

Дополнительная информация

http://www.spartak.ru/news/ville-layunen-pereshel-v-spartak/

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