Ларионов - Величкину: "Разве Падакина не я привез в КХЛ?"

Знаменитый нападающий, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью "СЭ" рассказал о плей-офф НХЛ, шансах финалистов на завоевание трофея и выступлении сборной России на чемпионате мира.

– Геннадий Величкин сказал о том, что вы увозите российских игроков за океан и работаете только в сторону НХЛ.

– Ну как же? А разве Падакина не я привез в КХЛ? Хотя Паша мечтает играть за океаном и даже готов терпеть и пробиваться в НХЛ через низшие лиги. Поймите, я ведь тоже вижу уровень молодых хоккеистов и откровенно говорю им, кто из них уже созрел для игры в НХЛ, а кому там пока делать нечего. К сожалению, многие слушают не меня, а своих родителей. Поэтому каждый сам делает свой выбор. Я никого никуда и никогда не увожу. Просто считаю, что большому кораблю – большое плавание. Это, в данном случае, касается Самсонова.

– По Николаю Голдобину с Игорем Есмантовичем не общались? Рассматриваете ли вариант его возвращения в Россию?

– У Николая еще год действует контракт с "Ванкувером", поэтому все его мысли пока связаны только с НХЛ. Не так давно я провел обстоятельный разговор с Тревором Линденом и Джимом Беннингом, а также Брайаном Маршаллом, который отвечает в "Кэнакс" за ОФП. У Николая сейчас серьезная программа подготовки к сезону. По своему пониманию игры, интеллекту и умению обращаться с шайбой Голдобин очень редкий игрок. (Евгений БЕЛОУСОВ)