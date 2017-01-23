"Кузня" по буллитам обыграла "Ладу"

Новокузнецкий "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл "Ладу" - 2:1 Б. Решающий буллит реализовал нападающий Кирилл Семенов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Металлург" (Новокузнецк) - 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Лямкин - 3, 3:48 - 0:1. Иванов - 7 (Филатов, Валуйский), 29:45 - 1:1.

Победный буллит: Семенов.

Вратари: Ежов - Подъяпольский.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 36 (12+11+10+3) - 40 (12+13+14+1).

Судьи: Комаров, Оскирко.

23 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".