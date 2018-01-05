"Куньлунь" в овертайме переиграл "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Куньлунь" в родных стенах в овертайме обыграл "Югру". Автором победной шайбы стал защитник Ринат Ибрагимов.

"Куньлунь" занимает 11-е место турнирной таблицы Восточной конференции, "Югра" - 14-е.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Йип - 8 (Бек, Костицын), 49:24 - 1:0. Варфоломеев - 12 (Пестушко, Угольников), 51:51 - 1:1. Ибрагимов - 1 (Брюле), 60:17 - 2:1.

Вратари: Хелльберг - Проскуряков.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 36 (12+9+14+1) - 27 (8+7+12+0).

Судьи: Фатеев, Цыплаков.

5 января. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.

Турнирная таблица КХЛ