"Куньлунь" интересуется тренером финской сборной

По данным СМИ, финский специалист Юсси Тапола может возглавить "Куньлунь" по окончании Олимпийского хоккейного турнира. Специалист, входящий в тренерский штаб финской сборной, входит в сферу интересов пекинского клуба.

- У "Куньлуня" есть интерес к Таполе, - отмечается в заявлении пресс-службы. – Он входит в число кандидатов на пост главного тренера. Никаких документов пока не подписано, вопрос будет решен после окончания олимпийского турнира.

Ранее сообщалось, что американский специалист Бобби Карпентер покинет пост исполняющего обязанности главного тренера "Куньлуня" по окончании нынешнего сезона. (Евгений БЕЛОУСОВ)