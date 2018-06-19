Кубок Стэнли покажут на арене "Трактора" в Челябинске

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов привезет Кубок Стэнли в Челябинск, сообщает ТАСС со ссылкой на директора "Трактора" Ивана Сеничева. Точные сроки приезда трофея пока неизвестны.

- Мы с Женей сейчас в диалоге по этому поводу, договорились о том, что Кубок точно приедет в Челябинск, - заявил Сеничев. - Клуб берет на себя организацию, работу с болельщиками, проведение определенных мероприятий, презентацию трофея. Скорее всего, выставим его в ледовом дворце "Трактор", проведем фотосессию, представление. Осталось только определить сценарий, согласовать сроки. Мы не знаем, когда он его привезет - это будет зависеть от графика Кубка.

Напомним, "Вашингтон", в составе которого играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. Согласно регламенту НХЛ, каждый игрок команды-победителя может провести с Кубком Стэнли один день.