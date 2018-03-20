Ковальчук и Войнов подрались с игроками "Локо" в конце матча в Ярославле. Видео

В концовке четвертого матча серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ между СКА и "Локомотивом" (4:1) в Ярославле произошло сразу несколько массовых драки. Все началось с того, что форвард гостей Виктор Тихонов сошелся с Григорием Денисенко, который немногим ранее сокрушил Николая Прохоркина и спровоцировал выяснение отношений на льду.
Позже защитник Вячеслав Войнов схлестнулся с молодым форвардом Николаем Коваленко, а Илья Ковальчук после долгих разговоров вступил в бой с Денисом Мосалевым.
Две минуты спустя форвард "Локомотива" Даниил Апальков подрался с защитником гостей Андреем Зубаревым, а игрок обороны ярославцев Александр Елесин натуральным образом побил Егора Рыкова.
- КХЛ
- Локомотив Яр
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- Виктор Тихонов (младший)
- Андрей Зубарев
- Вячеслав Войнов
- Даниил Апальков
- Николай Прохоркин
- Егор Рыков
- Александр Елесин
Материалы других СМИ
alur66
Сборище шакалов во главе с быдлятиной-тренером-это и есть ненавидимый всеми СКА. Но им плевать что о них думают-бабло застилает все вокруг. А ведь раньше людьми были.
22:49
marsey
ублюдская сосиска в своём репертуаре. молодцы паровозы, неплохо отметелили бомжиков
22:46
LVA1
Randomize, просто у тебя им вообще нечего отсасывать.
22:39
Randomize
nailsh78 Garry1979 Отсосали, теперь отсасывайте друг у друга)))
22:36
Garry1979
войнову не привыкать: женщин детей бить! а Баблчук воспользовался моментом пока за свитер прохоркин держал мосалева... короче красавчики наши звёзды!)))
22:32
nailsh78
огромный вред Газпрома для спорта и сми телевидения очевиден
22:26