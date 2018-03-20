Ковальчук и Войнов подрались с игроками "Локо" в конце матча в Ярославле. Видео

В концовке четвертого матча серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ между СКА и "Локомотивом" (4:1) в Ярославле произошло сразу несколько массовых драки. Все началось с того, что форвард гостей Виктор Тихонов сошелся с Григорием Денисенко, который немногим ранее сокрушил Николая Прохоркина и спровоцировал выяснение отношений на льду.

Позже защитник Вячеслав Войнов схлестнулся с молодым форвардом Николаем Коваленко, а Илья Ковальчук после долгих разговоров вступил в бой с Денисом Мосалевым.

Две минуты спустя форвард "Локомотива" Даниил Апальков подрался с защитником гостей Андреем Зубаревым, а игрок обороны ярославцев Александр Елесин натуральным образом побил Егора Рыкова.