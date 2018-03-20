22:06 | Хоккей — КХЛ

Ковальчук и Войнов подрались с игроками "Локо" в конце матча в Ярославле. Видео

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В концовке четвертого матча серии 1/2 финала Западной конференции КХЛ между СКА и "Локомотивом" (4:1) в Ярославле произошло сразу несколько массовых драки. Все началось с того, что форвард гостей Виктор Тихонов сошелся с Григорием Денисенко, который немногим ранее сокрушил Николая Прохоркина и спровоцировал выяснение отношений на льду. 

Позже защитник Вячеслав Войнов схлестнулся с молодым форвардом Николаем Коваленко, а Илья Ковальчук после долгих разговоров вступил в бой с Денисом Мосалевым

Две минуты спустя форвард "Локомотива" Даниил Апальков подрался с защитником гостей Андреем Зубаревым, а игрок обороны ярославцев Александр Елесин натуральным образом побил Егора Рыкова

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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alur66

Сборище шакалов во главе с быдлятиной-тренером-это и есть ненавидимый всеми СКА. Но им плевать что о них думают-бабло застилает все вокруг. А ведь раньше людьми были.

22:49

marsey

ублюдская сосиска в своём репертуаре. молодцы паровозы, неплохо отметелили бомжиков

22:46

LVA1

Randomize, просто у тебя им вообще нечего отсасывать.

22:39

Randomize

nailsh78 Garry1979 Отсосали, теперь отсасывайте друг у друга)))

22:36

Garry1979

войнову не привыкать: женщин детей бить! а Баблчук воспользовался моментом пока за свитер прохоркин держал мосалева... короче красавчики наши звёзды!)))

22:32

nailsh78

огромный вред Газпрома для спорта и сми телевидения очевиден

22:26

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