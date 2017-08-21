Сегодня состоится первый матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч СКА - ЦСКА

Прогноз Winline – П1 2,20 – Н 3,96– П2 2,68

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча СКА - ЦСКА.

Прямая трансляция матча СКА - ЦСКА – в понедельник, 21 августа, на каналах "Матч ТВ" и "КХЛ ТВ".

ПРОГНОЗ

Вячеслав БЫКОВ, бывший главный тренер сборной России:

– ЦСКА провел мощнейшую трансферную кампанию. В Москву вернули Любимова, Григоренко, Марченко, подписали Нестерова, Капризова, тройку форвардов из "Сибири". Теперь ЦСКА – главный претендент на Кубок Гагарина?

– Москвичи и до этого считались фаворитом чемпионата. Усиление и амбиции, которые заметны в каждом интервью руководителей или игроков ЦСКА, показывают их нацеленность на Кубок Гагарина.

– Каковы шансы действующего чемпиона – СКА – повторить свой успех?

– Я бы не стал сбрасывать СКА со счетов. После потери нескольких лидеров в команде все равно осталась серьезная скамейка. В мастерстве она не уступает другим фаворитам.