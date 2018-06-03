Косов покинет "Ак Барс"

"Ак Барс" принял решение не заключать новый контракт с нападающим Ярословом Косовым, информирует "Бизнес Online". Клуб не намерен продолжать сотрудничество с игроком и готовит варианты с обменом.

В казанскую команду форвард перешел в середине прошлого сезона из магнитогорского "Металлурга". Контракт между хоккеистом и "Ак Барсом" был подписан до 30 апреля 2018 года, а новое соглашение клуб не стал предлагать игроку. За казанцев он провел в минувшем сезоне 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина, набрав в них 12 (6+6) очков.

Напомним, что несколько дней назад форвард был остановлен сотрудниками ГИБДД. За рулем автомобиля Косов находился в нетрезвом состоянии, возвращаясь с празднования в честь победы "Ак Барса" в Кубке Гагарина.