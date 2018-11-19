Кирилл Капризов: "Григоренко просто так передачи записывают. Шучу, конечно"

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (4:0). Форвард оформил хет-трик.

– Хороший матч. Здорово Юханссон отыграл. В обороне и меньшинстве опять здорово сыграли. Ну а мне парни передачи хорошие делали. Повезло, в общем. Может показаться, что игра была легкой – по счету. Но на самом-то деле она была хорошей, стыков много неприятных было.

– У Григоренко четыре голевые передачи.

– Да просто так записывают ему. Непонятно за что. Ха-ха. Шучу, конечно. Григо в поряде. Здорово отдавал. Красава.

– Отжали у него "точку" в большинстве.

– Да так получилось просто. Сегодня Вей не играл.

– Поедет ли Григоренко на Матч звезд?

– Думаю, да. Я за него проголосую.

– Готовите что-то особенное на Матч звезд?

– Нет. Не умею. Буллиты – не мое. Побросать разве что.

– В Уфе больше кепок было после хет-трика?

– Вроде да. Подготовленные. Ничего – все впереди еще. (Игорь Еронко)

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