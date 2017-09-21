КХЛ выясняет детали ситуации с защитником "Северстали" Васильевым

Континентальная хоккейная лига в настоящий момент выясняет обстоятельства ситуации, сложившейся в связи с появлением в СМИ, а также на официальном сайте НХЛ информации об участии защитника "Северстали" Валерия Васильева в тренировочном матче "Филадельфии".

На данный момент защитник Валерий Васильев имеет односторонний контракт с "Северсталью", действующий до 30 апреля 2018 года. Согласно п. 1.59. Статьи 5 Правового регламента КХЛ Хоккеист обязан не оставлять расположение Клуба с целью участия в предсезонных тренировочных мероприятиях (лагерях) иных хоккейных лиг, не входящих в систему КХЛ и МХЛ, и в матчах (в том числе товарищеских предсезонных) за клубы иных хоккейных лиг, не входящих в систему КХЛ и МХЛ.

КХЛ отправила запрос в "Северсталь" с целью выяснения местонахождения защитника Валерия Васильева. На данный момент руководство "Северстали" в устной форме подтвердило, что игрок находится в распоряжении клуба и готовится к очередному матчу регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" – "Куньлунь", который состоится сегодня, 21 сентября. Также клуб дал опровержение информации об отъезде игрока из расположения клуба на своем официальном сайте и предоставил фото игрока, находящегося на тренировке "Северстали", датированное 21 сентября.

КХЛ направила запрос в Национальную хоккейную лигу с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, размещенную на официальном сайте НХЛ, согласно которой Валерий Васильев принимал участие в контрольном матче "Филадельфия" – "Айлендерс" (протокол матча). Лига допускает факт технической ошибки на официальном сайте НХЛ, так как на официальном сайте "Филадельфии" Валерий Васильев не значится в числе игроков команды.

КХЛ намерена четко следовать вышеупомянутым положениям Правового регламента. Решение по данной ситуации будет принято после поступления в Лигу всех официальных материалов.