КХЛ сообщила, что Вольски подписал двухлетний контракт с "Куньлунем"

Как и сообщал "СЭ", нападающий Войтек Вольски подписал двухлетний контракт с "Куньлунем", за который уже выступал ранее – в прошлом сезоне до перехода в "Магнитку"​. Информацию об этом подтвердил официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне на счету Вольски 15 (6+9) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+2". Отметим, что на него претендовали три российских клуба.

Напомним, "Металлург" расторг контракт с 32-летним канадцем, предпочтя ему чеха Михала Булиржа.

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