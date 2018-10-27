22:53 27 октября | Хоккей — КХЛ

КХЛ сообщила, что Вольски подписал двухлетний контракт с "Куньлунем"

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Как и сообщал "СЭ", нападающий Войтек Вольски подписал двухлетний контракт с "Куньлунем", за который уже выступал ранее – в прошлом сезоне до перехода в "Магнитку"​. Информацию об этом подтвердил официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне на счету Вольски 15 (6+9) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+2". Отметим, что на него претендовали три российских клуба.

Напомним, "Металлург" расторг контракт с 32-летним канадцем, предпочтя ему чеха Михала Булиржа.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/10/27/413945.html

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