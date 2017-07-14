КХЛ присвоила статус неограниченно свободного агента 14-ти игрокам "Динамо"

КХЛ на своем официальном сайте объявила о решении присвоить статус неограниченно свободного агента еще 14 хоккеистам АНО "ОХК "Динамо" (Москва).

По итогам заседания Дисциплинарного комитета лиги и Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Николая Чебыкина, Федора Мошкина, Михаила Семенеко и Виктора Васильева, имеющих статус "Игрок, закрепленный за клубом", принято решение присвоить им статус неограниченно свободный агент в связи с неучастием АНО "ОХК "Динамо" (Москва) в следующем сезоне и невозможностью клуба обеспечить игроков работой в соответствии с их трудовой функцией, предусмотренной контрактами.

В отношении хоккеистов Ильи Орлова, Максима Ускова, Никиты Александрова и Алексея Торопченко, имеющих статус "Действующий контракт", принято решение присвоить им статус неограниченно свободных агентов в связи с невыполнением клубом контрактных обязательств перед данными игроками – долгами по зарплате.

Хоккеистам Андрею Миронову, Евгению Киселеву, Павлу Колтыгину, Станиславу Галиеву, Сергею Зборовскому и Андрею Педану имеющих статус "Закрепленные права", принято решение присвоить им статус неограниченно свободных агентов в связи с тем, что клуб больше не является участником соревнований, организуемых и проводимых ФХР и КХЛ, и не может обладать спортивными правами на игроков.