КХЛ представил эскизы форм для недели звезд хоккея

КХЛ представила эскизы, которые будут использоваться для изготовления игровой формы на Неделю звезд хоккея, которая пройдёт в январе 2019 года в республике Татарстан.

"Фирменный стиль Недели Звёзд Хоккея разработан на основе традиционной символики и достопримечательностей Татарстана. Одним из символов стиля стал алый тюльпан. Он будет использоваться на номерах игровой формы команд. Сама форма команд дивизионов Матча Звёзд будет четырёх цветов: зелёного, белого и красного, составляющих триколор флага Татарстана, а также чёрного," - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Неделя звезд хоккея пройдет в трёх городах: Казани, Нижнекамске и Альметьевске. Турнир начнется в Нижнекамске, где 12 и 13 января пройдут Кубок Вызова МХЛ и Матч Звёзд ЖХЛ. Лучшие игроки КХЛ соберутся в Казани: 19 и 20 января в столице республики состоятся Мастер-шоу и Матч звезд КХЛ. Праздничные мероприятия для болельщиков будут проходить параллельно в Альметьевске.