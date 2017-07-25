КХЛ подтвердила дисквалификацию трех хоккеистов на два года за применение допинга

Пресс-служба КХЛ сообщила, что у защитника "Медвешчака" Дерека Смита и защитника "Адмирала" Андрея Конева обнаружены положительные допинг-пробы. Дисциплинарный комитет ИИХФ рассмотрел дела 32-летнего Дерека и 28-летнего Конева и после изучения всех материалов принял решение об отстранении их от участия в соревнованиях.

Дерек дисквалифицирован до 2 сентября 2018 года, Конев – до 19 ноября 2017 года.

"ИИХФ уведомила о положительных тестах лигу, соответствующие клубы и игроков, а именно:

1. Смит Дерек, "Медвешчак" (Загреб) – обнаружение в пробе препарата, относящегося к классу S6.а – Стимуляторы;

2. Конев Андрей, "Адмирал" (Владивосток) – обнаружение в пробе препарата, относящегося к классу S6.b – Стимуляторы", – говорится в заявлении КХЛ.

Ранее также стало известно, что нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов дисквалифицирован на два года после обнаружения запрещенных веществ в его допинг-пробе.