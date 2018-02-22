КХЛ перенесла два матча "Амура" и "Адмирала" из-за Олимпиады

КХЛ в своем официальном Твиттере объявила о переносе двух ближайших матчей регулярного чемпионата между "Амуром" и "Адмиралом". Причиной называется участие основных хоккеистов хабаровского клуба в финальных встречах Олимпийских игр-2018.

Таким образом, матч "Амур" – "Адмирал" перенесен с 26 на 27 февраля, а игра во Владивостоке состоится 1 марта, вместо 28 февраля.