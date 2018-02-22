КХЛ перенесла два матча "Амура" и "Адмирала" из-за Олимпиады

КХЛ в своем официальном Твиттере объявила о переносе двух ближайших матчей регулярного чемпионата между "Амуром" и "Адмиралом". Причиной называется участие основных хоккеистов хабаровского клуба в финальных встречах Олимпийских игр-2018.
Таким образом, матч "Амур" – "Адмирал" перенесен с 26 на 27 февраля, а игра во Владивостоке состоится 1 марта, вместо 28 февраля.
В связи с участием основных игроков @hcamur в финальных матчах Олимпиады-2018 были перенесены 2 матча с @hcadmiral:#АМРАДМ: с 26 на 27 февраля#АДМАМР: с 28 февраля на 1 марта pic.twitter.com/ZIOPjfAIhe– КХЛ (@khl) 22 февраля 2018 г.
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