КХЛ дисквалифицировала Марковина на два матча, а Столярова - на один

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего московского "Динамо" Дмитрия Марковина на два матча, сообщает официальный сайт лиги. Форвард бело-голубых наказан по домашней встречи "регулярки" против "Северстали" (0:1).

На 37-й минуте встречи Марковин провел силовой прием против защитника череповчан Вадима Кудако - он не сумел продолжить игру.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Динамо" Дмитрия Марковина наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. Статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Также СДК КХЛ дисквалифицировал на один матч нападающего "Торпедо" Геннадия Столярова за удар соперника клюшкой в игре с "Ак Барсом" (2:1). Форвард, помимо дисквалификации, будет оштрафован.