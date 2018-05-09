Иванников перешел в "Югру"

В результате обмена между "Югрой" и СКА ханты-мансийскую команду пополнили голкипер Евгений Иванников и защитник Андрей Чуркин. Как сообщает офциальный сайт хантымансийцев, в питерский клуб отправился защитник Никита Зоркин.

5 мая Иванников из "Лады" перешел в СКА. Тольяттинский клуб расстался с игроком в обмен на денежную компенсацию. 27-летний Иванников в завершившемся сезоне сыграл за "Ладу" в 11-ти матчах "регулярки" КХЛ, отразил 89,2 процента бросков по воротам и заработал коэффициент надежности 2,81.

21-лентний Чуркин с сезона-2016/17 играл в команде "СКА-Нева". В ВХЛ он провел 119 игр и набрал 31 (12+19) очко. 17-летний Зоркин в сезоне-2017/18 выступал за клуб МХЛ "Мамонты Югры". Всего хоккеист сыграл 63 матча, в которых набрал 14 (3+11) очков.

СКА подписал голкипера "Лады" Иванникова в обмен на денежную компенсацию