Иржи Секач: "Уход Яна Коваржа в НХЛ – хорошая новость для "Ак Барса"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач в интервью "РИА Новости" с юмором отнесся к тому, что его друг Ян Коварж сменил магниторский "Металлург" на "Айлендерс". Вместе с тем, он признал, что переход такого форварда в НХЛ стал потерей для КХЛ.

– Ян Коварж из магнитогорского "Металлурга" уехал в НХЛ. Он же ваш хороший друг.

– У нас один агент, и я знал, что он рассматривал варианты из НХЛ. Ян хотел изменить что-то в своей карьере, и когда он подписался с "Айлендерс", я позвонил и поздравил его. Это хорошая новость для "Ак Барса". Больше не придется играть против Коваржа (смеется).

– Но плохая новость для КХЛ. Лига потеряла отличного игрока.

– Безусловно. Это потеря для лиги. Но я могу понять Яна. Он провел в КХЛ пять лет, это достаточно времени для любого иностранца. Желаю ему удачи. Надеюсь, он там останется надолго.

– Еще одна хорошая новость для "Ак Барса" – вратарь "Трактора" Павел Францоуз будет играть в "Колорадо".

– О, эта новость даже лучше для нападающих (смеется). Намного лучше, чем переезд Коваржа.