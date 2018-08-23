Иржи Секач: "Уход Яна Коваржа в НХЛ – хорошая новость для "Ак Барса"

Нападающий "Ак Барса" Иржи Секач в интервью "РИА Новости" с юмором отнесся к тому, что его друг Ян Коварж сменил магниторский "Металлург" на "Айлендерс". Вместе с тем, он признал, что переход такого форварда в НХЛ стал потерей для КХЛ.
– Ян Коварж из магнитогорского "Металлурга" уехал в НХЛ. Он же ваш хороший друг.
– У нас один агент, и я знал, что он рассматривал варианты из НХЛ. Ян хотел изменить что-то в своей карьере, и когда он подписался с "Айлендерс", я позвонил и поздравил его. Это хорошая новость для "Ак Барса". Больше не придется играть против Коваржа (смеется).
– Но плохая новость для КХЛ. Лига потеряла отличного игрока.
– Безусловно. Это потеря для лиги. Но я могу понять Яна. Он провел в КХЛ пять лет, это достаточно времени для любого иностранца. Желаю ему удачи. Надеюсь, он там останется надолго.
– Еще одна хорошая новость для "Ак Барса" – вратарь "Трактора" Павел Францоуз будет играть в "Колорадо".
– О, эта новость даже лучше для нападающих (смеется). Намного лучше, чем переезд Коваржа.
Дополнительная информация
- КХЛ
- Ак Барс
- Металлург Мг (хоккей)
- Трактор
- НХЛ
- Колорадо Эвеланш
- Нью-Йорк Айлендерс
- Иржи Секач
- Ян Коварж
- Павел Францоуз