Иржи Новотны: "Трактор" рассчитывал на меня еще перед началом сезона"

Нападающий Иржи Новотны, подписавший контракт с "Трактором" до конца сезона-2016/17, отметил, что обстоятельства не позволили ему помочь команде в первой части регулярного чемпионата КХЛ. По словам чешского форварда, все это время он усиленно тренировался на родине и находится в прекрасной форме.

- Очень рад вернуться в Челябинск, - приводит пресс-служба "Трактора" слова Новотны. - Еще летом, на сборе в Финляндии, понял, что "Трактор" – отличная организация, что здесь собрана крепкая команда. В клубе рассчитывали на меня, но обстоятельства не позволили помочь команде в первой части сезона. Приложу все силы, чтобы сделать это во второй!

Я по-настоящему благодарен руководству клуба за человеческое отношение к себе, за новый шанс и передаю персональное спасибо президенту "Трактора" и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому за этот контракт. Все это время я усиленно тренировался в Чехии, чувствую себя отлично. С нетерпением жду момента, когда дебютирую за "Трактор" в официальном матче. Надеюсь, это случится в самое ближайшее время!

За "Трактор" 33-летний чех будет выступать под 66-м номером. Напомним, в прошлом году нападающий подписывал контракт с клубом, но был отчислен, не проведя за челябинцев ни одного матча.