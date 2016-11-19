Илья Воробьев: "Жизнь в игре со "Спартаком" у "Магнитки" наладилась после беседы в раздевалке"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (5:1) заявил, что его команда очень слабо начала встречу. По словам наставника, жизнь в игре у "Магнитки" наладилась после беседы в раздевалке после первого периода.

- Очень слабо начали матч, в первом периоде нас только вратарь Илья Самсонов держал в игре, - приводит "Р-Спорт" слова Воробьева. - После первого периода поговорили в раздевалке и жизнь наладилась. По травме Ярослава Хабарова пока нет информации. Василий Кошечкин не играл из-за микротравмы.

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