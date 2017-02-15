Илья Воробьев: "Семин приболел, поэтому остался в Магнитогорске"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Трактора" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ поздравил соперника с победой и объяснил, почему в матче не принимал участия нападающий Александр Семин. "Магнитка" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" закрепился на четвертой строчке.

– "Трактор" с победой, с четвертым местом, – цитирует сайт "Трактора" Воробьева. – После перерыва получилась интересная, хорошая игра, которая шла до гола. Послезавтра играем опять. Семин? Он приболел немножко и мы его даже в поездку не взяли. Он остался в Магнитогорске.