22:53 15 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Семин приболел, поэтому остался в Магнитогорске"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Трактора" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ поздравил соперника с победой и объяснил, почему в матче не принимал участия нападающий Александр Семин. "Магнитка" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, "Трактор" закрепился на четвертой строчке.

– "Трактор" с победой, с четвертым местом, – цитирует сайт "Трактора" Воробьева. – После перерыва получилась интересная, хорошая игра, которая шла до гола. Послезавтра играем опять. Семин? Он приболел немножко и мы его даже в поездку не взяли. Он остался в Магнитогорске.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=17704

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