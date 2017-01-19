20:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Сегодня "Магнитка" играла намного лучше, чем вчера"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Авангардом" (4:2) отметил, что сегодня команда действовала намного лучше, чем днем ранее. По словам специалиста, тренерский штаб и игроки сумели сделать правильные выводы после вчерашней неудачи в матче с омичами.

– Мы сегодня сыграли намного лучше, чем вчера, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Воробьева. – Игра получилась. Я благодарен ребятам.

– На подготовку к этому матчу было меньше суток. На что делали упор при разборе соперника?

– Ну, например, в первой игре в первые десять минут у соперника были классные прямые атаки. Тут вот немного поменяли, поработали. В общем – готовились.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/392266/

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