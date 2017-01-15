19:26 | ХОККЕЙ — КХЛ

Илья Воробьев: "Овертаймы "3 на 3" - интересное зрелище"

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Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Торпедо" (3:2 ОТ) отметил, что соперник держал высокий темп игры за счет коротких смен. По словам специалиста, овертаймы "3 на 3" представляют собой интересное зрелище.

– Хороший матч, играли две отличные команды, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Воробьева. – Первый раз мы сыграли овертайм "3 на 3" – зрелище интересное. В итоге игрок соперника потерял клюшку – нам это сыграло на руку.

– По овертайму – не сильно рисковали, когда ставили Мозякина и Коваржа с атакующим защитником? В итоге это сработало, но все же.

– Ну а что тут говорить, если забили? Значит, нормально сделали. Если бы в другую сторону повернулось – думал бы, что неправильно.

– Во втором периоде немного просели по броскам.

– Ну тут, знаете, насколько тебе соперник позволяет. Соперник хорошо менялся, короткие смены, держал за счет этого темп.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/391691/

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