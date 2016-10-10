Илья Воробьев: "Магнитка не отклонилась от плана на игру с "Автомобилистом", даже ведя в счете"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после победы над "Автомобилистом" (6:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда не отклонялась от плана на игру. Для "Магнитки" эта победа стала третьей кряду.

– Сложно сказать что-то плохое – все ребята молодцы! – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Воробьева. – Самым важным для меня, для всего тренерского штаба сегодня было то, что мы не отклонились от плана на игру. Даже ведя в счете. Молодцы.

– Сегодня, уже крупно ведя в счете, насколько сложно было заставить себя не ошибаться и добиться еще одного "сухаря" для Кошечкина?

– Ну, мы обычно просим ребят, хотя сегодня это немного пораньше получилось, а так обычно просим ребят сыграть точно, на Васю или Илью. Обычно ребята откликаются.

– Сегодня дали больше игрового времени Швыреву. Будете давать в новых матчах больше времени?

– Больше – это хорошо сказано. Он вообще первый раз сыграл в этом сезоне. Будем смотреть. Сегодня ситуация позволяла, а дальше будет видно.