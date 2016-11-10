Илья Воробьев: "Магнитка" и "Ак Барс" провели матч уровня плей-офф"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Ак Барса" (2:3 Б) отметил, что команда вынуждена довольствоваться одним очком, при том, что перебросала соперника в два раза. По словам специалиста, игра была близкой к уровню плей-офф.

– С победой "Ак Барс", игра получилась уровня плей-офф, встречались две хорошие команды, – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Воробьева. – Несмотря на то, что у нас броски 34 на 17, мы довольствуемся одним очком.

– В какой-то момент Евгений Тимкин появился в первом звене. С чем это связано?

– С пересменкой.

– Второй матч завершается буллитами. В этот раз вы решили сразу выпустить Илью Самсонова. Почему?

– Потому что поговорили с Васей и решили выпустить Илью.