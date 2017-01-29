Илья Воробьев: "ЦСКА сыграл интересно три на три"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что подопечные не совсем были готовы к действиям соперника в овертайме.

– С победой ЦСКА. Очередная хорошая проверка в этой поездке для нас. Интересно сыграл ЦСКА три на три, не откатываясь, играя персонально. Я думаю, мы всего один раз играли такой овертайм, он быстро закончился. Мы не совсем были готовы к действиям ЦСКА в оветрайме, что они будут играть персонально, не откатываясь назад. Отсюда столько потерь в овертайме.

– Не показалось, что Сергей Мозякин переиграл смену в овертайме?

– Вам тоже так показалось? Ничего страшного. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)