Илья Воробьев: "Барыс" еще с прошлого сезона хотел нам что-то доказать"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев похвалил подопечных после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Барысом" (3:2 Б). Специалист также посетовал, что над командой давление серьезный пресс в виде неудачного начала сезона.

– Мы работаем, нам очки даются тяжело. Ребята молодцы, ребята бились. Очередная игра "от ножа", – сказал Воробьев. – "Барыс", наверное, еще и с прошлого сезона хотел нам что-то доказать, поэтому очень хорошая игра получилась.

– Показалось, что начала матча вы "проспали"– первые восемь минут "Металлург" перебросали?

– Ну, сейчас над нами такой нормальный пресс. Это не то, что мы "проспали", это немного сидит не самое удачное начало чемпионата. (Юрий ШИРИНКИН)