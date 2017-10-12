Илья Шипов: "Югру" в матче против "Барыса" подвела реализация"

Нападающий "Югры" Илья Шипов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (2:5) подчеркнул, что не заладилась игра у его команды. Отметим, что в минувшей встрече форвард забросил свою первую шайбу за "мамонтов".

– В первом периоде пропустили быстрые голы, – цитирует клубная пресс-служба Шипов. – Игра совсем не заладилась. Особенно после двух пропущенных шайб, все остальные просто залетали в наши ворота. А нас подвела реализация, ведь бросали по воротам соперника мы очень много. Мы часто тренируем игру в неравных составах, но до сих пор что-то у нас идет не так. Добивание происходит с пятака и таким образом забиваются голы. Тренеры еще разберут с нами ошибки, в следующей игре уже постараемся все исправить и доказать на что мы способны. Мне удалось забить первый гол в "Югре", но это уже не придает никаких эмоций, ведь команда все равно проиграла.