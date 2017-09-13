Илья Никулин: "В "Динамо" нет отчаяния"

Защитник "Динамо" Илья Никулин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Трактора" (1:4) подчеркнул, что соперник часто заставлял ошибаться, поэтому у команды было много удалений. Никулин отметил игру вратаря команды из Челябинска.

– Что с настроением у "Динамо"?

– Оно, конечно, не самое лучшее, тем не менее, надо делать правильные выводы. Сегодня мы проиграли первый период. Были удаления, которые соперник реализовал. Концовка оказалась за нами, мы хотели отыграться, прессинговали, но не смогли забить. А с одной заброшенной шайбой очень тяжело победить. Надо идти дальше, тем более график плотный, матчи идут друг за другом.

– У "Динамо" было много моментов, но, казалось, шайба просто не шла в ворота.

– Сложно сказать это шайба не летела или мы бросали не туда, куда надо. У "Трактора" сегодня здорово отработал вратарь. Но факт на лицо – мы не смогли забить больше одной шайбы и это, конечно, не радует.

– Ожидали, что "Трактор" будет с первых минут играть настолько агрессивно?

– Сегодня мы вышли на эмоциях – не хотели проигрывать третий матч. Наверное, это и повлияло на не очень хорошее начало. Сделаем выводы и следующую игру начнем по-другому. Будем стремиться к тому, чтобы создавать больше моментов и реализовывать их. А также более чисто играть в обороне.

– Ваша команда бойко начала, но потом пошли удаления. Почему?

– Нарушали правила, вот и удалялись. С чем это связано – сложно сказать. Значит, соперник заставлял нарушать. Это тоже надо выправлять, потому что в начале матча сложно играть с таким количеством удалений. Конечно, ребята расстроены, но никакого отчаяния нет. Мы верим в свои силы и в то, что мы можем обыгрывать любых соперников. Будем двигаться дальше с высоко поднятой головой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)