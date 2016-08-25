Нападающий СКА Илья Ковальчук, который набрал 6 (3+3) очков (рекорд в его профессиональной карьере) в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (7:1) подчеркнул, что его команда агрессивно начала встречу.
– С нетерпением ожидали первой домашней игры, болельщики как всегда нас здорово поддержали и гнали вперед, – отметил Ковальчук. – Хорошо сыграли, жаль, что пропустили в конце. Готовимся к следующему матчу.
– Показалось, что за партнеров вы радовались больше, чем за свои голы. Эмоции захлестывали?
– Просто радовался, что, тьфу-тьфу, у нас начало что-то получаться. Играть с такими партнерами как в СКА – большое удовольствие.
– Сильно соскучились по хоккею?
– Да, у нас новый тренер, другая атмосфера в команде. Давно не играл в "Ледовом", что тоже очень приятно. Впереди много матчей!
– "Салават" показался какой-то безропотной командой.
– Нет, мы быстро забили, здорово, и агрессивно начали. Не дали сопернику много пространства, хорошо сыграли мы.
– Что будете делать с бейсболками?
– Ребята из PR-службы знают, что с ними делать. Надеюсь, что хет-триков будет как можно больше.
– Кому посвящаете сегодняшние 5 очков и хет-трик?
– Очков быть может и 6, пусть посмотрят второй гол. На матче была семья, так что ей. А так, просто здорово, когда с хорошим настроением едешь домой! (Александр ЯКОБСОН)
aleksrusx
Давай Илюха, жги дальше! Может получится снова выйти на нормальный уровень.
14:35
jordan.jr
Илье удачного выступления! спасибо
22:45 25 августа