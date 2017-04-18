Илья Ковальчук: "Надеюсь, в следующем году выиграем Кубок Гагарина дома"

Нападающий СКА Илья Ковальчук заявил, что расстроен победой в Кубке Гагарина на чужой арене и надеется, что в следующем сезоне поднимет трофей над головой на домашнем стадионе. Армейцы обыграли магнитогорский "Металлург" (4-1 в серии) в финальной серии Кубка Гагарина и завоевали свой второй Кубок в истории.

– Можете сравнить нынешнюю победу с завоеванием Кубка Гагарина в 2015 году?

– Каждая победа важна, – сказал Ковальчук. – К сожалению, мы опять выиграли на выезде. Когда завоевываешь Кубок дома, на глазах родных, близких, детей – это особое чувство. Надеюсь, в следующем году победим дома.

– Чье поздравление запомнилось больше всего?

– Сразу после матча в раздевалку позвонила жена, и дети поздравили. Это было самым приятным.

– Собираетесь дальше играть в СКА. Говорят, мы тут засиделись.

– Засиделся? Посмотрим. Время покажет. (Сергей ЯРЕМЕНКО)