Илья Горохов планирует стать депутатом в Ярославле

Трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина защитник Илья Горохов намерен стать депутатом, сообщает "Первый ярославский". Сегодня он подал документы на участие в предварительном народном голосовании по выборам в муниципалитет Ярославля. Он намерен избираться в Заволжском районе.

Горохов на протяжении карьеры выступал в нижегородском "Торпедо", "Ладе", "Салавате Юлаеве", "Атланте", московском "Динамо", "Сочи", а завершил карьеру в этом году в составе "Амура". Большую же часть карьеры он провел в составе ярославского "Локомотива", с которым трижды стал чемпионом России. Два Кубка Гагарина он выиграл в составе "Динамо".

- Готов и могу помочь области и городу. Буду обязательно участвовать в дебатах. Отлынивать не буду. Есть, что сказать, - заявил Горохов.